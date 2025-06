Bardonecchia Torino esonda il rio Frejus | lanciata l' allerta massima

L'allerta massima scuote Bardonecchia, Torino: il rio Frejus esonda, sommergendo le strade con acque nere e minacciando la sicurezza della comunità. Il sindaco Chiara Rossetti invita i cittadini a non avvicinarsi ai ponti e a evitare gli spostamenti, nel tentativo di contenere i danni e preservare vite umane. La città si prepara ad affrontare questa emergenza, rafforzando il senso di solidarietà e pronta risposta.

"Non avvicinarsi ai ponti ed evitare gli spostamenti", ha avvertito il sindaco Chiara Rossetti. L'acqua nera del fiume si è riversata nelle strade della città. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bardonecchia (Torino), esonda il rio Frejus: lanciata l'allerta massima



