Bardonecchia esondato Rio Frejus morto un 70enne | forte tromba d’aria a Sondrio | VIDEO

Le intense piogge continuano a mettere a dura prova le regioni italiane, con Bardonecchia colpita da un’esondazione del Rio Frejus che ha causato una perdita umana e numerosi disagi. La situazione si aggrava con condizioni meteo estreme e emergenze che richiedono interventi immediati, come l’istituzione di aree di ricovero temporaneo. La sicurezza dei cittadini resta la priorità, mentre si cercano soluzioni efficaci per fronteggiare questa crisi in atto.

A causare i disagi sono nuovamente le forti piogge che si sono verificate nella zona. Il Comune per soccorrere tutti coloro che ne hanno bisogno ha istituito un'area di ricovero presso il Palazzetto dello Sport. Circa 150 bambini presenti nei centri estivi di montagna a Bardonecchia sono stati già portati al sicuro proprio nel palazzetto

