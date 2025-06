Bardonecchia esonda il torrente Frejus | un morto travolto dall' acqua chi è

La violenta piena del torrente Frejus a Bardonecchia ha causato un bilancio tragico e drammatico. A causa del maltempo, le squadre di vigili del fuoco di Torino sono intervenute con rapidità e determinazione, portando a termine operazioni di soccorso cruciali. Tra le emergenze, la città piange una vittima e si prepara a ricostruire, stringendo il cuore nel ricordo di chi non ce l’ha fatta. La cronaca continua, mentre le autorità monitorano la situazione.

A partire dalle 16 di oggi, 30 giugno, a causa del maltempo, i vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella zona di Bardonecchia per alcuni interventi di soccorso. Risulta esserci una vittima, inizialmente data per dispersa, ma il cui corpo è stato successivamente recuperato. A intervenire sono state dieci squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a evacuare 10 persone da un palazzo e al recupero di altre 4 persone che erano rimaste intrappolare all'interno delle proprie vetture. A causare i disagi è stata l'esondazione del torrente Frejus, per questo motivo Bardonecchia è al momento isolata: sono state chiuse la statale, l'autostrada e la linea ferroviaria.