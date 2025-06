Bardonecchia esonda il rio Frejus | un morto e decine di evacuati

Una tragica notte scuote Bardonecchia, dove il rio Frejus ha esondato devastando il centro abitato e provocando la perdita di un uomo. La tragedia, a meno di due anni dall’alluvione del 2023, mette ancora una volta in evidenza la forza della natura e l’urgenza di interventi di prevenzione. La sindaca Chiara Rossetti ha ordinato ai cittadini di restare vigili e di seguire le misure di sicurezza, perché la comunità si unisca per affrontare questa emergenza.

A Bardonecchia, in provincia di Torino, il rio Frejus è esondato travolgendo il centro abitato. L’episodio, avvenuto a meno di due anni dall’alluvione dell’agosto 2023, ha causato la morte di un uomo: si tratta di Franco Chiaffrino, 70 anni, negoziante del posto, sorpreso dalla piena mentre era sul suo furgone. Il corpo è stato ritrovato nel rio Merdovine, a circa quattrocento metri dal mezzo. La sindaca Chiara Rossetti ha ordinato ai cittadini di non uscire di casa. Le strade principali, tra cui via Einaudi e la passeggiata Donatori di Sangue, sono impraticabili. La sindaca Chiara Rossetti ha ordinato ai cittadini di non uscire di casa, chiudendo l’accesso alle vie vicine ai corsi d’acqua e istituendo una zona rossa lungo il torrente. 🔗 Leggi su Lettera43.it