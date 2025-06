Bardonecchia esonda il rio Frejus | muore travolto un 50enne

La violenta ondata di maltempo che ha colpito Bardonecchia ha portato a una tragedia: un uomo di circa 50 anni ha perso la vita travolto dalla piena del Rio Merdovine. La situazione critica ha spinto le autoritĂ a dichiarare una zona rossa lungo il torrente Frejus, intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori disastri. La comunitĂ si stringe intorno al dolore e alla solidarietĂ in attesa di ulteriori aggiornamenti.

La violenta ondata di maltempo che sta interessando in queste ore il comune di Bardonecchia ha provocato una vittima. Si tratta di un uomo italiano sulla cinquantina che è sarebbe stato travolto dalla piena del torrente Rio Merdovine e trovato a circa 400 metri dal suo furgone. La sindaca di Bardonecchia, Chiara Rossetti, ha firmato un'ordinanza che dispone l’istituzione di una ' zona rossa ' lungo il corso del torrente Frejus, con conseguente divieto d’accesso da parte della popolazione nelle rispettive aree interessate dall’esondazione. L'ordine "a tutti i cittadini presenti sul territorio del Comune di Bardonecchia, con effetto immediato " è "di non lasciare le proprie abitazioni per nessuna ragione ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bardonecchia, esonda il rio Frejus: muore travolto un 50enne

