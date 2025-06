Bardonecchia allerta massima per esondazione Rio Frejus | morto un uomo | VIDEO

Bardonecchia vive momenti di massima emergenza a causa dell'esondazione del Rio Frejus, aggravata dalle intense piogge. La tragedia ha purtroppo causato la perdita di un uomo e ha messo in moto un intervento di emergenza senza precedenti. Per garantire la sicurezza dei cittadini, il Comune ha attivato un'area di ricovero presso il Palazzetto dello Sport, dove sono stati già portati in salvo circa 150 bambini dei centri estivi. La situazione rimane critica e in rapido sviluppo.

A causare i disagi sono nuovamente le forti piogge che si sono verificate nella zona. Il Comune per soccorrere tutti coloro che ne hanno bisogno ha istituito un'area di ricovero presso il Palazzetto dello Sport. Circa 150 bambini presenti nei centri estivi di montagna a Bardonecchia sono stati già portati al sicuro proprio nel palazzetto

Bardonecchia (Torino), esonda il rio Frejus: lanciata l'allerta massima - L'allerta massima scuote Bardonecchia, Torino: il rio Frejus esonda, sommergendo le strade con acque nere e minacciando la sicurezza della comunità .

