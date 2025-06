Barcone affonda donna morta annegata | 87 migranti portati a Lampedusa ci sono dispersi

Una drammatica notte a Lampedusa: 87 migranti sono stati tratti in salvo dopo un naufragio in acque tunisine e maltesi, ma purtroppo si segnalano ancora dispersi. La tragedia evidenzia con forza la pericolosità dei viaggi clandestini e la crescente emergenza umanitaria nel Mediterraneo. I soccorsi continuano nella speranza di trovare altre vittime e di portare assistenza a chi rischia tutto per una speranza di vita migliore.

A Lampedusa sono giunte 87 migranti, tratti in salvo nella notte dopo un naufragio avvenuto in acqua in area Sar tunisina-maltese: ci sono dispersi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it ¬© Notizie.virgilio.it - Barcone affonda, donna morta annegata: 87 migranti portati a Lampedusa, ci sono dispersi

In questa notizia si parla di: sono - migranti - lampedusa - dispersi

‚ÄúClandestini‚ÄĚ: a Termini una mostra per ricordare che i migranti sono persone, non numeri - La mostra ‚ÄúClandestini‚ÄĚ, allestita a Termini Imerese, ricorda che i migranti sono persone, non numeri.

Barcone affonda, donna morta annegata: 87 migranti portati a Lampedusa, ci sono dispersi; Salvati 87 migranti e portati a Lampedusa, i superstiti: ‚ÄėCi sono 5-6 dispersi‚Äô; Migranti. Naufragio vicino le coste di Lampedusa: 20 dispersi, tra cui 5 donne e 3 bambini.

Barcone affonda, donna morta annegata: 87 migranti portati a Lampedusa, ci sono dispersi - Barcone affonda, 87 migranti portati a Lampedusa Migranti dispersi: la situazione Il racconto dei migranti sul naufragio Barcone affonda, 87 migranti portati a ... Lo riporta virgilio.it

Lampedusa, affonda barcone: salvati in 87, morta una donna - alla Guardia costiera che li ha portati a Lampedusa, molti degli 87 sopravvissuti. Scrive livesicilia.it