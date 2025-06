Barcellona in stand-by nico Williams | non deve diventare un nuovo ‘caso Olmo’

Il Barcellona punta deciso su Nico Williams, confermando l'intenzione di non commettere un altro “caso Olmo”. Dopo aver sfiorato il trasferimento lo scorso anno e aver scelto di restare all'Athletic Bilbao, la nuova estate porta una svolta: Williams è pronto a vestire blaugrana. La sua determinazione e il desiderio del club catalano di rinforzare l’attacco rendono questa trattativa una delle più calde dell’estate 2025. La vicenda si sta dunque delineando in modo chiaro e convincente.

Barcellona, 30 giugno 2025 – Ormai è chiaro: Nico Williams ha scelto il Barcellona. Dopo esserci andato vicino la scorsa estate, per poi restare all'Athletic Bilbao, quest'anno il giocatore sembra destinato a vestire la maglia blaugrana. Anche durante l'interesse iniziale da parte del Bayern Monaco, alla ricerca di un giocatore che potesse sostituire Leroy Sané, l'ala spagnola ha sempre messo il Barcellona prima di tutto. Dal canto suo, il club blaugrana è ben lieto di acquistare il classe 2002 di Pamplona, in modo da ricreare il tandem magico con Lamine Yamal che ha fatto le fortune della Spagna durante lo scorso Europeo giocatosi in Germania. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Barcellona, in stand-by nico Williams: non deve diventare un nuovo ‘caso Olmo’

Athletic Bilbao Conferma i colloqui con Laliga con Jibe al capo di Barcellona LaPorta in mezzo a Nico Williams Saga - In un clima di tensione e grandi manovre nel mondo del calcio iberico, Athletic Bilbao svela di aver avuto incontri con La Liga riguardo alle finanze del Barcellona e alla registrazione di nuovi acquisti, tra cui il talentuoso Nico Williams.

