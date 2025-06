Barbara d’Urso | Veti su di me in Rai? Non ci credo sarebbe orribile

Barbara D’Urso, una delle regine indiscusse del mondo dello spettacolo italiano, torna al centro delle attenzioni dopo aver lasciato Mediaset e Canale 5. Le voci di un suo possibile ritorno in Rai, con il sostegno di Matteo Salvini ma osteggiato da Fratelli d’Italia e Forza Italia, infiammano il gossip. Ma cosa c’è realmente dietro queste decisioni? Scopriamolo insieme, perché le verità sono sempre più sorprendenti di quanto si possa immaginare.

Sin dal suo addio a Mediaset e Canale 5 si è scritto di tutto. Si è parlato di un suo ritorno in Rai con l’appoggio di Matteo Salvini, ma osteggiato da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Desiderosi di non fare «una scortesia» a Cologno Monzese. Dai cui piani alti sarebbe giunto un veto. Barbara d’Urso, da due anni lontana dagli schermi, ha parlato con il Corriere della Sera a qualche giorno di distanza dalla presentazione dei palinsesti di viale Mazzini per la stagione 2025-26. «Ci sono progetti con vari talent», aveva detto in conferenza il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams di Liberatore. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Barbara d’Urso: «Veti su di me in Rai? Non ci credo, sarebbe orribile»

Barbara D'Urso: "Mi è passato sopra un tir. Non credo a veti su di me in Rai, sarebbe assurdo" Vai su X

«Non posso pensare che l’azienda culturale pubblica più grande del Paese, della quale paghiamo tutti il canone, possa accettare veti. Sarebbe orribile» Vai su Facebook

