Barbara d’Urso torna in tv a gennaio parla lei | L’idea è di fare 4 o 5 puntate cosa condurrà

Barbara D’Urso torna in tv a gennaio, rispondendo ai rumors con entusiasmo e determinazione. Dopo due anni di silenzio, la conduttrice si prepara a sorprendere il pubblico con un progetto tutto nuovo, forse cinque puntate di una formula fresca e coinvolgente. La sua voglia di rivederla sul piccolo schermo è palpabile: finalmente, Barbara rompe il silenzio e svela cosa ci aspetta. Ecco cosa ha detto.

Barbara d’Urso rompe il silenzio sul ritorno in tv, cosa ha detto la conduttrice. Barbara d’Urso fino ad ora non aveva commentato i rumors che tempo circolano sul suo tanto atteso ritorno in televisione, si era solo limitata a dire che lo stop non dipendeva da lei. Era quindi palese che anche lei non vede l’ora di tornare a fare compagnia ai telespettatori dopo due anni di assenza dal piccolo schermo. In un’intervista concessa al Corriere della Sera ha parlato del programma che condurrà in Rai. Queste le sue parole: “Se ci sono stati dei contatti tra me e il direttore Di Liberatore? Certo. L’ho incontrato con il ceo di Freemantle Italia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Barbara d’Urso torna in tv a gennaio, parla lei: “L’idea è di fare 4 o 5 puntate”, cosa condurrà

In questa notizia si parla di: barbara - urso - fare - cosa

Barbara D’Urso, Ufficiale: In Rai Con Carramba Che Sorpresa! - Stavolta, il ritorno di Barbara D’Urso su Rai 1 promette di rivoluzionare il panorama televisivo italiano, con un nuovo show in prima serata che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Barbara d'Urso come Raffaella Carrà? Ecco cosa sta succedendo dietro le quinte... Vai su Facebook

Barbara D’Urso sa fare il suo mestiere ed è pronta a farlo. Barbara D’Urso sa fare ascolti. Che è quello che dovrebbe voler fare un’azienda come la Rai. Veramente la politica non ha di meglio di cui occuparsi? Vai su X

Barbara d’Urso torna in tv a gennaio, parla lei: L’idea è di fare 4 o 5 puntate, cosa condurrà; Barbara D’Urso ‘prenota’ Rai1, il retroscena clamoroso (c’entra anche Salvini). Cosa sappiamo; La Rai vorrebbe Barbara D'Urso: il piano per non fare sgarbi a Pier Silvio!.

Barbara d’Urso in Rai? Ecco cosa sta succedendo davvero - Non crederai mai a cosa sta succedendo dietro le quinte del mondo della TV italiana. Come scrive notizie.it

Cosa fa oggi Barbara D'Urso: «Ferma da due anni, non per scelta. Solidarietà solo da Gerry Scotti e Ventura» - I colleghi Troppo pesante l'accusa nei suoi confronti, quell di fare una televisione considera trash, spazzatura. Riporta msn.com