Barbara D’Urso smentisce le fake | La trattativa con la Rai è ancora in corso per un nuovo programma Nessun veto su di me

Barbara D’Urso torna a far chiarezza sul suo futuro: smentite le fake news, confermando trattative ancora in corso con la Rai per un nuovo programma in prime time. La conduttrice smaschera i retroscena e rassicura i suoi fan, sottolineando che non c’è alcun veto sulla sua carriera. Con un sorriso, lascia intendere che il suo ritorno televisivo è più vicino che mai, e noi non vediamo l’ora di scoprirlo.

Si è parlato molto del futuro professionale di Barbara D'Urso dopo il lungo stop all'indomani della cessazione dei suoi programmi su Mediaset. Si sono affastellati retroscena e veleni che la stessa conduttrice smentisce in una lunga intervista al Corriere della Sera. La D'Urso conferma i contatti che avrebbe avuto con la Rai per un nuovo programma in prime time. La conduttrice afferma di aver incontrato William Di Liberatore, direttore intrattenimento Prime Time, con il ceo di Freemantle Italia. "Mi ha detto di avere grande stima di me e del mio percorso professionale, soprattutto in termini di risultati- afferma Barbara D'Urso-: non solo per lo share, ma anche per la raccolta pubblicitaria".

