Barbara d’Urso si racconta | tra passato e possibile ritorno in TV

Barbara D’Urso si apre al Corriere della Sera, tra ricordi e speranze di un possibile ritorno in tv. La conduttrice rivela il suo punto di vista sulle recenti voci di un nuovo programma emotainment in Rai e sui dubbi che ne hanno frenato la realizzazione. Tra passato e futuro, Barbara riflette anche sulle critiche ricevute, offrendo uno sguardo sincero e coinvolgente sulla sua carriera e le sfide da affrontare.

In un’intervista rilasciata da Barbara d’Urso al Corriere della Sera, la conduttrice ha deciso di raccontarsi e di dare la propria versione a proposito di notizie ed indiscrezioni delle ultime settimane. Si parlava di un possibile programma, di genere emotainment, in Rai ma anche di eventuali “veti” che ne ostacolarebbero l’effettiva realizzazione. C’è stato spazio per alcune riflessioni sul passato e sulle critiche che travolgevano il suo modo di fare televisione, tra TV “trash” e “del dolore”. Infine, ha parlato di chi, tra i colleghi, le è stato effettivamente vicino nelle vicende degli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Barbara d’Urso si racconta: tra passato e possibile ritorno in TV

