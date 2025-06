Barbara D’Urso rompe il silenzio su Pier Silvio e Marina Berlusconi

Barbara D’Urso rompe il silenzio, svelando i retroscena e le emozioni nascoste dietro la sua uscita da Mediaset. Dopo mesi di attesa e interrogativi, l’ex regina del daytime si confronta senza filtri su Pier Silvio, Marina Berlusconi e i “veti” che, a suo dire, avrebbero pesato sul suo percorso professionale. Una testimonianza sincera e toccante che rivela un lato inedito di una delle protagoniste più amate della tv italiana.

Personaggi tv. "Veti su di me?". Barbara D'Urso rompe finalmente il silenzio su Pier Silvio e Marina Berlusconi – È passato parecchio tempo da quando ha appreso, senza preavviso, che non avrebbe più condotto Pomeriggio 5. Né quello, né altri programmi Mediaset. E oggi Barbara d'Urso, con la voce di chi ancora fatica a credere a ciò che è accaduto, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Lo fa in un'intervista carica di emozioni al Corriere della Sera, dove smentisce in modo netto la versione ufficiale diffusa all'epoca: «Provo sgomento, e anche un po' di rabbia. La cosa che mi ha ferita di più? Non aver potuto salutare il mio pubblico.

