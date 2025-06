Barbara D’Urso rompe il silenzio | le novità che non ti aspetti

Barbara D’Urso rompe il silenzio e svela le novità sconvolgenti che nessuno si aspettava. Dopo due anni di assenza, l’iconica conduttrice racconta il suo addio a Pomeriggio 5 e anticipa in esclusiva il suo prossimo progetto televisivo. Chi l’ha detto che il silenzio non parla? Scopriamo insieme tutte le rivelazioni e i piani futuri di Barbara, pronta a riscrivere ancora una volta il suo destino televisivo.

L'intervista in cui Barbara D'Urso racconta il suo addio a Pomeriggio 5 e i dettagli sul suo prossimo progetto. Ecco tutte le novità sul futuro televisivo di Barbara D'Urso! Chi l'ha detto che il silenzio non parla? Barbara D'Urso ha scelto di tacere per due anni. Ha lasciato la TV, ha messo da parte le luci dei riflettori, e si è dedicata solo a chi conta davvero. Ha coltivato i suoi hobby, ha protetto la sua cerchia più intima. Niente clamore, solo attesa. Ma adesso ha deciso di raccontare la sua verità. In un'intervista al Corriere della Sera ha svelato il retroscena che l'ha travolta come un uragano.

In questa notizia si parla di: barbara - urso - silenzio - novità

