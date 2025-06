Barbara D’Urso | L’idea è di fare 4 o 5 puntate in Rai il venerdì sera Non nego che mi sia passato sopra un Tir ma la madonnina del Carmine è sempre con me

Nel mondo dello spettacolo, le voci su nuovi progetti sono sempre un fermento di emozioni e aspettative. Barbara D’Urso, icona della televisione italiana, si prepara a nuove sfide, mentre i palinsesti del 2026 si delineano ancora in fase di scouting. Tra conferme e incognite, il futuro della tv riserva sorprese che potrebbero rivoluzionare il panorama dell'intrattenimento. Restate con noi per scoprire gli aggiornamenti esclusivi!

“È prematuro parlarne al momento perché stiamo in una fase di scouting per i palinsesti del 20026, alcune volte i titoli contengono dei talent, altre volte no. Confermo alcuni progetti che riguardano i vari talent, da Barbara D’Urso ad altri ma non è detto che questi titoli possano andare in porto. È semplicemente una fase primordiale di analisi di alcuni titoli”, queste le parole pronunciate nei giorni scorsi da Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time, alla presentazione dei Palinsesti Rai. Dopo tante smentite, dunque, una prima apertura. “ Sono un po’ frastornata. Ho incontrato Di Liberatore con il ceo di Freemantle Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Barbara D’Urso: “L’idea è di fare 4 o 5 puntate in Rai, il venerdì sera. Non nego che mi sia passato sopra un Tir ma la madonnina del Carmine è sempre con me”

