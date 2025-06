Barbara d’Urso e il veto in Rai per non irritare Mediaset | Non ci credo io da sempre amica di Marina e Pier Silvio

Barbara D’Urso, protagonista indiscussa del panorama televisivo italiano, si trova al centro di un intricato gioco di alleanze e ostilità tra Rai e Mediaset. Tra veti politici, strategie di potere e candidati ritorni, il suo eventuale ritorno in Rai potrebbe cambiare gli equilibri del settore. Ma quali sono davvero i retroscena dietro questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme, perché il mondo dello spettacolo è più complesso di quanto sembri.

Barbara d’Urso è un po’ frastornata. Dopo il suo addio a Canale 5 si è parlato del suo ritorno in Rai. Sponsorizzato da Matteo Salvini. E osteggiato da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Che non vogliono fare una scortesia a Mediaset. Si è parlato di un programma per viale Mazzini al via da gennaio: 8 puntate il venerdì, stile Carràmba! Che sorpresa. Anche se il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore ha detto che è prematuro parlarne. Lei oggi parla con il Corriere della Sera. A Elvira Serra spiega prima di tutto che il suo agente oggi «sono io». E che ha incontrato Di Liberatore «con il ceo di Fremantle Italia. 🔗 Leggi su Open.online

Barbara d'Urso e il veto in Rai per non irritare Mediaset: «Non ci credo, io da sempre amica di Marina e Pier Silvio.

