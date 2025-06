Barbara D’Urso e il possibile ritorno in Rai | Non posso credere ai veti sarebbe inaccettabile

Barbara D'Urso torna sotto i riflettori, svelando emozioni e retroscena inediti. Tra veti, progetti futuri e il rapporto con la famiglia Berlusconi, l'iconica conduttrice si confida apertamente, affrontando anche il dolore per l’addio a Mediaset e le accuse di “tv del dolore”. Un momento di sincera introspezione che potrebbe sconvolgere gli equilibri televisivi: non possiamo credere ai veti, sarebbe inaccettabile.

Tra voci di veti e nuovi progetti, Barbara d'Urso si confessa. Racconta il rapporto con la famiglia Berlusconi, il dolore dopo l'uscita da Mediaset e risponde a chi l'ha accusata di fare 'tv del dolore'. Barbara D'Urso torna a parlare e lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, rispondendo all'indiscrezione lanciata dal quotidiano Il Domani, secondo cui la famiglia Berlusconi - e in particolare Marina Berlusconi - avrebbe posto un veto al suo possibile approdo in Rai. La conduttrice respinge con fermezza le voci e parla del suo futuro professionale, del rapporto con Pier Silvio e delle difficoltà vissute Il rapporto con la famiglia Berlusconi Negli ultimi giorni William Di Liberatore, direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, aveva confermato l'interesse nei confronti della conduttrice, sottolineando però che "è prematuro parlarne" e che "siamo in una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Barbara D’Urso e il possibile ritorno in Rai: "Non posso credere ai veti, sarebbe inaccettabile"

In questa notizia si parla di: barbara - urso - possibile - veti

Barbara D’Urso, Ufficiale: In Rai Con Carramba Che Sorpresa! - Stavolta, il ritorno di Barbara D’Urso su Rai 1 promette di rivoluzionare il panorama televisivo italiano, con un nuovo show in prima serata che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Barbara D'Urso al @Corriere: "Veto in Rai? Non posso pensare che l'azienda culturale pubblica, della quale paghiamo il canone, possa accettare veti. Sarebbe orribile. Veto dai Berlusconi? Non ci credo, ho sempre avuto rapporto di stima e affetto con tutta la Vai su X

«Non posso pensare che l’azienda culturale pubblica più grande del Paese, della quale paghiamo tutti il canone, possa accettare veti. Sarebbe orribile» Vai su Facebook

Barbara d'Urso: «Veti su di me in Rai? Sarebbe orribile. Mi è passato sopra un Tir, a casa non avevo più nemmeno la biancheria»; Barbara D’Urso e il possibile ritorno in Rai: Non posso credere ai veti, sarebbe inaccettabile; Barbara d’Urso: «Veti su di me in Rai? Non ci credo, sarebbe orribile».

Barbara D’Urso e il possibile ritorno in Rai: "Non posso credere ai veti, sarebbe inaccettabile" - Tra voci di veti e nuovi progetti, Barbara d'Urso si confessa. Si legge su movieplayer.it

Barbara d'Urso: «Veti su di me in Rai? Sarebbe orribile. Mi è passato sopra un Tir, a casa mia non avevo più nemmeno la biancheria» - «Ho raccontato storie semplici di persone comuni, qual è il confine con la tv popola ... Lo riporta msn.com