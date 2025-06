Barbara D’Urso conferma il ritorno in tv su Rai 1 | Programma in prima serata

Dopo due anni di assenza, Barbara D’Urso torna trionfante sul piccolo schermo, confermando il suo ritorno in prima serata su Rai1. La regina dei daytime ha affrontato delusioni e sfide con pazienza, aspettando il momento giusto. Ora, pronta a risplendere di nuovo, si prepara a sorprendere il pubblico con un nuovo show che promette emozioni e novità. Ecco cosa rivelano le prime anticipazioni...

Da due anni manca dal piccolo schermo eppure, come ha detto lei stessa, “il mio non esserci è stato più forte della mia presenza”. Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv e lo ha confermato in una intervista in cui ha raccontato questo ultimo periodo, fatto di delusioni cocenti e grande pazienza, in attesa che le porte giuste si riaprissero per lei. E così è stato: per lei è pronto un nuovo show in prima serata su Rai1, di cui ha svelato alcuni dettagli, senza dimenticare di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Barbara D’Urso, il nuovo programma in prima serata su Rai1. Per anni ha tenuto incollati milioni di spettatori alla tv, poi è arrivata la decisione di Mediaset da estrometterla dalla conduzione dei suoi programmi di punta e da allora si è eclissata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Barbara D’Urso conferma il ritorno in tv su Rai 1: “Programma in prima serata”

Barbara D’Urso, Ufficiale: In Rai Con Carramba Che Sorpresa! - Stavolta, il ritorno di Barbara D’Urso su Rai 1 promette di rivoluzionare il panorama televisivo italiano, con un nuovo show in prima serata che potrebbe cambiare le carte in tavola.

#barbara d'urso: «In #rai un programma in prima serata. Non sono scomparsa per scelta. Veti su di me? Sarebbe orribile» Vai su X

La Rai ha confermato contatti preliminari con Barbara D’Urso per un possibile programma da condurre nella prossima stagione. Tuttavia a mettersi di traverso sarebbe stata Marina Berlusconi, pochi giorni prima dei palinsesti. Vai su Facebook

