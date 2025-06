Barbara D’Urso conferma il ritorno in Rai | Il venerdì sera un progetto bello ed elegante

Dopo un'assenza di due anni, Barbara D’Urso si prepara a tornare sul piccolo schermo con un progetto elegante e coinvolgente, in onda il venerdì sera su Rai1 a partire da gennaio. La conduttrice ha confermato al Corriere della Sera il suo rientro, promettendo una serata all’insegna dello stile e dell’energia. Un ritorno atteso che saprà sicuramente catturare l’attenzione di tutti gli appassionati di televisione.

Barbara D’Urso, al Corriere della Sera, ha confermato i suoi progetti in Rai. Rivedremo la conduttrice dopo due anni di assenza, il venerdì sera su Rai1 a gennaio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Barbara D’Urso conferma il ritorno in Rai: "Il venerdì sera, un progetto bello ed elegante"

In questa notizia si parla di: sera - barbara - urso - venerdì

! Barbara D'Urso parla per la prima volta dei suoi progetti in Rai e rivela che è in cantiere un nuovo "emotainment", a gennaio, 4-5 puntate nel venerdì sera di Rai 1. Non è Carramba. Veti politici? Veti dai Berlusconi? «Sarebbe orribile. Sarebbe assurd Vai su X

La Rai ha confermato contatti preliminari con Barbara D’Urso per un possibile programma da condurre nella prossima stagione. Tuttavia a mettersi di traverso sarebbe stata Marina Berlusconi, pochi giorni prima dei palinsesti. Vai su Facebook

Barbara D’Urso conferma il ritorno in Rai: Il venerdì sera, un progetto bello ed elegante; No, Barbara d’Urso non torna in Rai: ecco quello che sappiamo dopo gli ultimi spoiler; Barbara D'Urso rompe il silenzio: Dopo l'addio a Mediaset ho lasciato l'Italia per il troppo dolore, sono spariti tutti.