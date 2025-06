Barbara d’Urso annuncia il ritorno in Rai | Due anni di bugie su di me ora riparto

Dopo due anni di silenzio e speculazioni, Barbara D’Urso torna a far parlare di sé: tra verità e retroscena inediti, si riprende il suo posto nel cuore del pubblico. La conduttrice rompe gli schemi, rivelando i motivi dietro il suo lungo allontanamento e anticipando un nuovo capitolo professionale. Un ritorno tanto atteso che promette emozioni e sorprese: il momento che ha segnato la rottura risale…

Un silenzio forzato lungo due anni. Dopo due anni di assenza forzata dalla televisione, Barbara d'Urso rompe il silenzio e svela tutto: la fine traumatica del suo rapporto con Mediaset, i contatti concreti con la Rai e un nuovo progetto in fase di definizione. " Non sono sparita per scelta mia ", chiarisce la conduttrice, spiegando come il distacco sia avvenuto senza preavviso. Il momento che ha segnato la rottura risale al 26 giugno 2023, quando, alle 16,30, ha saputo in modo indiretto di essere esclusa da "Pomeriggio Cinque", il programma che aveva ideato nel 2008. Da quel giorno, racconta, ha scelto di restare in silenzio, non rispondere, aspettare.

