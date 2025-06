BARBARA D’URSO | A GENNAIO TORNO SU RAI1 VETI DEI BERLUSCONI? SAREBBE ORRIBILE

Dopo due anni di assenza, Barbara D’Urso si prepara a fare il suo grande ritorno su Rai1, affrontando veti e polemiche con determinazione. La regina della televisione italiana si racconta al Corriere della Sera, annunciando il suo nuovo progetto che promette emozioni e sorprese. È il momento di riabbracciare il pubblico e rivivere i momenti più intensi: è ora di ...

Fumata bianca! Dopo decine e decine di indiscrezioni, Barbara d’Urso rompe il silenzio e parla del suo grande rientro in televisione, dalla porta principale: Rai1. Intervista dal Corriere della Sera, la popolare conduttrice che è ferma da due anni, dalla forzata uscita da Mediaset dove era uno dei volti di punta, annuncia che presto tornerà a condurre un programma tutto suo. Dopo le ospitate a Domenica In e Ballando con le Stelle, è ora di tornare a fare quello che sa fare benissimo: la conduttrice. C’è stato di recente un vertice tra la d’Urso e i vertici della Tv di Stato come svela. Nell’incontro erano presenti Barbara d’Urso, il ceo di Freemantle che produrrà lo show e Williams Di Liberatore, direttore intrattenimento prime time Rai, che ha usato parole molto lusinghiere. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BARBARA D’URSO: “A GENNAIO TORNO SU RAI1. VETI DEI BERLUSCONI? SAREBBE ORRIBILE”

In questa notizia si parla di: barbara - urso - rai1 - gennaio

Barbara D’Urso, Ufficiale: In Rai Con Carramba Che Sorpresa! - Stavolta, il ritorno di Barbara D’Urso su Rai 1 promette di rivoluzionare il panorama televisivo italiano, con un nuovo show in prima serata che potrebbe cambiare le carte in tavola.

#BarbaraDurso potrebbe approdare su Rai1 a gennaio con un programma di prima serata Vai su X

Barbara d'Urso in tv e per la precisione il colpaccio del suo approdo alla Rai. Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it il nome di Barbara d’Urso sarebbe spuntato clamorosamente dentro i palinsesti provvisori della Rai per la stagione 2025-2026 addirittu Vai su Facebook

E se Barbara D'Urso approdasse su Rai1? L'indiscrezione; Barbara d'Urso in Rai? Dopo l'ultima spifferata sul suo ritorno in televisione adesso spunta una notizia; Barbara d'Urso, salta il programma su Rai 1 previsto 'contro' Silvia Toffanin: il motivo.

Barbara D'Urso: "Mi è passato sopra un tir. Non credo a veti su di me in Rai, sarebbe assurdo" - La conduttrice si dice "un po' frastornata" per quanto si è scritto su di lei negli ultimi tempi. Come scrive huffingtonpost.it

Barbara d'Urso: «Veti su di me in Rai? Sarebbe orribile. Mi è passato sopra un Tir, a casa mia non avevo più nemmeno la biancheria» - «Ho raccontato storie semplici di persone comuni, qual è il confine con la tv popola ... Scrive msn.com