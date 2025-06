bankitalia sale ancora la spesa dei turisti stranieri

Nel 2024, la spesa dei turisti stranieri in Italia continua a crescere, consolidando il ruolo del settore turistico come motore dell’economia nazionale. Nonostante un rallentamento rispetto al sorprendente +16,8% del 2023, i dati di Bankitalia rivelano un surplus di 21,2 miliardi di euro, pari all’1% del PIL, e un aumento del 5% nella spesa in termini nominali. Un segnale positivo che promette ulteriori opportunità di rilancio e investimenti nel settore turistico italiano.

Rallenta, rispetto al forte recupero del 2023 quando aveva segnato un +16,8% ma sale ancora la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2024, con un andamento che continua in crescita anche nei primi mesi del 2025. Secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia il surplus ha raggiunto 21,2 miliardi di euro, pari all'1 per cento del Pil, come nel 2019. La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata del 5 per cento in termini nominali. Secondo i dati provvisori relativi al primo trimestre 2025, l'avanzo della bilancia turistica è stato superiore del 15% rispetto allo stesso trimestre 2024 con una crescita della spesa del 6,4%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net