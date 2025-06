Bankitalia sale ancora la spesa dei turisti stranieri

Il turismo internazionale in Italia si conferma una spinta forte e in crescita, con la spesa dei visitatori stranieri che nel 2024 supera ancora i livelli pre-pandemici. Nonostante un rallentamento rispetto al 2023, quando aveva registrato un +16,8%, i dati di Bankitalia evidenziano un surplus di 21,2 miliardi di euro, l’1% del PIL, e un aumento del 5% in termini nominali nei primi mesi del 2025. La nostra nazione rimane una meta irresistibile e in costante espansione.

Rallenta, rispetto al forte recupero del 2023 quando aveva segnato un +16,8% ma sale ancora la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2024, con un andamento che continua in crescita anche nei primi mesi del 2025. Secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia il surplus ha raggiunto 21,2 miliardi di euro, pari all'1 per cento del Pil, come nel 2019. La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata del 5 per cento in termini nominali. Secondo i dati provvisori relativi al primo trimestre 2025, l' avanzo della bilancia turistica è stato superiore del 15% rispetto allo stesso trimestre 2024 con una crescita della spesa del 6,4%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bankitalia, sale ancora la spesa dei turisti stranieri

