Bankitalia | aumenta la spesa dei turisti stranieri in Italia e crescono sia il Centro che il Sud

Nel 2025, l’Italia conferma il suo ruolo di magnete internazionale, con una crescita della spesa dei turisti stranieri che coinvolge sia il Nord sia il Sud del paese. I dati di Bankitalia rivelano un surplus record di 21,2 miliardi di euro, pari all’1% del PIL, tornando ai livelli pre-pandemia. La ripresa del turismo si traduce in opportunità e positività: ma quali sono le prospettive future per questo settore cruciale?

Sale ancora la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2025. A raccontarlo sono i dati diffusi da Bankitalia. Il surplus ha raggiunto 21,2 miliardi di euro, pari all’1 per cento del Pil, come nel 2019. I dati di Bankitalia sul turismo. La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata del 5 per cento in termini nominali. Secondo i dati provvisori relativi al primo trimestre 2025, l’avanzo della bilancia turistica è stato superiore del 15% rispetto allo stesso trimestre 2024 con una crescita della spesa del 6,4%. Leggi anche Verso un'estate d'oro per il turismo: previsto un giro d'affari da 39 miliardi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bankitalia: aumenta la spesa dei turisti stranieri in Italia e crescono sia il Centro che il Sud

Bankitalia, sale ancora la spesa dei turisti stranieri - Nel 2024, la spesa dei turisti stranieri in Italia continua a crescere, consolidando il ruolo del settore turistico come motore dell’economia nazionale.

