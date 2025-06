Bankitalia al via piano per filiali riduzione e nuovi ruoli

Al via il nuovo piano di ristrutturazione di Bankitalia, che prevede la riduzione delle filiali da 38 a 36 e un decentramento strategico delle responsabilità di vigilanza. Questo intervento mira a migliorare l’efficienza, rafforzare i servizi di tutela della clientela e ottimizzare le funzioni interne, segnando un passo importante nel percorso di innovazione e modernizzazione dell’istituto. Al centro di questa trasformazione, un futuro più dinamico e sicuro per il sistema bancario italiano.

Una riduzione delle filiali che passa da 38 a 36 sedi, "accompagnata da un ulteriore decentramento di responsabilità di vigilanza prudenziale, l'avvio del decentramento della vigilanza antiriciclaggio e di tutela della clientela bancaria e finanziaria." Prende il via il piano degli interventi per lo sviluppo delle funzioni e l'adeguamento degli assetti delle filiali della Banca d'Italia annunciato lo scorso gennaio dall'istituto centrale. Al termine del progetto, sul territorio opereranno 36 filiali: 21 filiali nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano "svolgeranno un ampio ventaglio di funzioni, altre 15 filiali opereranno con funzioni differenziate e centrate sul trattamento del contante" assicura la Banca.

