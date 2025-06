banca tema sugli scudi bartolini prodigioso nuovo titolo italiano

L’Atletica Grosseto Banca si distingue ai Campionati Italiani Allievi, portando a casa prestigiosi successi. Mattia Bartolini si laurea campione italiano con un lancio da 60.01 metri, confermando il suo dominio, mentre Riccardo Rabai conquista il quarto posto nella marcia. Un risultato straordinario che sottolinea il talento e la determinazione di questi giovani atleti, pronti a scrivere nuove pagine di successo nello sport italiano. La loro performance rimarrà impressa nel cuore di tutti gli appassionati.

L' Atletica Grosseto Banca Tema sugli scudi ai campionati italiani Allievi. Mattia Bartolini è campione italiano e Riccardo Rabai è quarto nella marcia. Il discobolo maremmano conferma il titolo conquistato già lo scorso anno primeggiando nella rassegna tricolore di Rieti. Per il classe 2008 subito un lancio da 60.01 metri con l'attrezzo da 1.5 chili che mette un margine incolmabile tra sé e gli altri. Nei successivi cinque turni nessuno riuscirà a impensierirlo. L'argento è dell'umbro Gabriele Patumi (53.22), il bronzo del veneto Mario Victor Bernardinello (52.11). Per l'atleta allenato da Francesco Angius, al terzo titolo italiano consecutivo dopo quello di Molfetta 2024 e quello tra i Cadetti nel 2023 a Caorle, ora l'appuntamento con gli Eyof, il Festival olimpico della gioventù europea in programma a Skopje a fine luglio.