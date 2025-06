Banca CF+ lancia Opa su totalità delle azioni ordinarie di Banca Sistema € 1,758 -10,49 % con corrispettivo di 1,80 euro per azione

Banca CF+ annuncia un'OPA volontaria su Banca Sistema, con l'obiettivo di acquisire il 100% del capitale ordinario al prezzo di 180.160 euro per azione. Questa operazione non mira al delisting, ma rappresenta una strategia per rafforzare la presenza nel settore bancario. Con il completamento dell’offerta, il nuovo gruppo bancario potrà vantare un attivo superiore a 6,5 miliardi di euro e crediti verso la clientela in crescita, aprendo nuove opportunità di sviluppo e consolidamento.

Banca CF+ lancia un'OPA volontaria sul 100% del capitale ordinario di Banca Sistema: l'operazione non è volta al delisting; un perfezionamento dell'offerta mostra che il gruppo bancario risultante potrà vantare un totale attivo superiore a 6,5 miliardi di euro e crediti verso la clientela maggiori d.

