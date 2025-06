Banca Cf+ lancia Opa su 100% Banca Sistema a 1,8 euro per azione

Banca CF+ sorprende il mercato annunciando un'OPA su Banca Sistema a 1,8 euro per azione, puntando a una fusione strategica e consolidando la propria presenza nel segmento Star di Piazza Affari. Con un'offerta articolata tra contanti e azioni, questa mossa segna un importante passo verso l'espansione e la creazione di un nuovo polo finanziario. La sfida ora è capire come si svilupperanno le prossime mosse nel panorama bancario italiano.

Banca Cf+ lancia Opa sul 100% di Banca Sistema a 1,8 euro per azione, con l'obiettivo di fondersi con quest'ultima, che non verrĂ ritirata dal segmento Star del listino di Piazza Affari. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che Banca CF+, che ha come azionista di riferimento i fondi gestiti da Elliott Investment Management, articola la propria offerta in 1,382 in contanti e 0,418 euro attraverso l'attribuzione di 21 azioni di Kruso Kapital, societĂ controllata da Banca Sistema e quotate su Egm, frazionate con un rapporto di 1 a 98. Gli azionisti di Banca sistema Gianluca Garbi, Sgbs e Garbifin si sono impegnati irrevocabilmente con Banca Cf+ ad aderire all'offerta, portando in adesione quasi 20 milioni di azioni, pari al 24,86% del capitale di Banca Sistema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net