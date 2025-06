Banca Campania Centro | la presentazione del nuovo libro di Carmelo Conte

Domani, alle ore 19:00, il Salotto Comunale di Battipaglia ospiterà un evento imperdibile: la presentazione del libro “Il Brigante e il Maestro” di Carmelo Conte. Un’occasione unica per scoprire le storie e le idee di un grande ex ministro, arricchita dall’impegno di Banca Campania Centro. Non perdere questa serata di cultura e riflessione, che promette di coinvolgere e ispirare tutti i presenti.

Si terrà domani, martedì 1° luglio 2025, alle ore 19:00, presso il Salotto Comunale di Battipaglia, la presentazione ufficiale del libro “Il Brigante e il Maestro”, scritto dall’Ex Ministro Carmelo Conte ed edito da Europa Edizioni. L’iniziativa è promossa da Banca Campania Centro (Gruppo BCC. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: banca - campania - centro - presentazione

BANCA CAMPANIA CENTRO: DOMANI NEL SALOTTO COMUNALE DI BATTIPAGLIA LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI CARMELO CONTE “IL BRIGANTE E IL MAESTRO” Si terrà domani, martedì 1° luglio 2025, alle ore 19:00, presso il Salotto C Vai su X

Siglato un importante accordo tra Banca Campania Centro, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Rete dei Picentini – Healthy Food. L’intesa punta a valorizzare le eccellenze del territorio attraverso una rete solida a sostegno delle PMI. Previsti credito agev Vai su Facebook

Banca Campania Centro: la presentazione del nuovo libro di Carmelo Conte; Banca Campania Centro, l’avvocato Pierri si candida alla presidenza del CDA (video); Banca Campania Centro: crescita, innovazione e sostegno al territorio.

Banca Campania Centro lancia "La Primavera dei Sogni" e il progetto "Noi Siamo Soci BCC" - Tempo di lettura: 3 minuti Tante nuove iniziative firmate Banca Campania Centro: dall’evento “La Primavera dei Sogni”, a Eboli con Roberto Vecchioni, al progetto “Noi Siamo Soci BCC”. Si legge su battipaglianews.it

Occupazione in crescita in Campania, i dati della Banca d’Italia - Nel 2024 il numero di occupati in Campania è ancora cresciuto, sostenuto sia dall'aumento di quelli alle dipendenze sia da quello dei lavoratori autonomi; l'occupazione si è ampliata in particolare ... napoli.repubblica.it scrive