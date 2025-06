Bambina ustionata sull’autoscontro sarà trasferita al Santobono | si indaga su un guasto tecnico

Una tragica scena alla festa della Madonna delle Grazie di Benevento ha spezzato il cuore dei presenti: una bambina di 13 anni ustionata durante un giro sulle autoscontro. Le indagini dei carabinieri si concentrano su un possibile guasto tecnico, escludendo ipotesi di esplosione di bombole o profumi. La verità sui motivi dell’incidente si delinea, mentre la comunità attende risposte e rassicurazioni sulla sicurezza delle attrazioni.

Potrebbe non essere stata una bomboletta esplosa, né un flacone di profumo, all'origine delle fiamme che hanno investito una tredicenne durante un giro su una giostra allestita in occasione della festa della Madonna delle Grazie, a Benevento. È questa l'ipotesi che emergerebbe dalle prime valutazioni condotte dai carabinieri, secondo cui il rogo sarebbe partito dalla parte sottostante della macchinina degli autoscontri su cui si trovava la bambina. A provocare le fiamme, dunque, potrebbe essere stato un malfunzionamento tecnico o un cortocircuito. L'episodio è avvenuto sabato sera, in via Grimoaldo Re, nel pieno dei festeggiamenti.

