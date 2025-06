bambina di otto anni muore annegata in un parco acquatico di cosenza

Tragedia scossa la comunità di Rende, in provincia di Cosenza, quando una bambina di otto anni ha perso la vita annegando nel parco acquatico “Santa Chiara”. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, ma la vicenda ci ricorda quanto sia importante la vigilanza e la sicurezza nei luoghi di balneazione. Un dramma che ci invita a riflettere sull’importanza delle precauzioni per proteggere i più piccoli e prevenire tragedie simili.

Una bambina di otto anni è morta annegata nella piscina del parco acquatico "Santa Chiara" di Rende, in provincia di Cosenza. È ancora da chiarire la dinamica dell'incidente ma, secondo una prima ricostruzione, la bimba stava giocando in acqua quando ha avuto un malore e non è più uscita dall'acqua. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare la bambina per la quale, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Rende.