bambina di dieci anni annega nel piave davanti ai genitori

Una tragedia sconvolge la provincia di Treviso: una bambina di dieci anni ha perso la vita annegando nel Piave davanti ai genitori. In questo periodo di caldo estivo, il fiume sembra un rifugio di frescura, ma nasconde insidie invisibili che possono essere fatali. La leggerezza di un momento di svago si trasforma in un dramma improvviso, ricordandoci quanto sia importante rispettare i rischi nascosti nelle acque tranquille del Piave.

Bambina di 10 anni annega nel Piave davanti ai genitori. Un’altra tragedia si è verificata lungo il tratto pianeggiante del fiume in provincia di Treviso, che in queste caldissime giornate stive attira bagnanti alla ricerca di un pò di fresco, in particolare nel weekend. Ma il fiume, anche quando sempra placido può tradire con la sua corrente e il fondale che scende improvvisamente, caratterizzato da rapide e mulinelli che diventano trappole fatali. è già successo numerose volte, l’ultima il 18 giugno quando era morto un 21enne venezuelano. L’ultima vittima in ordine di tempo è una bambina di 10 anni, di origine macedone, che si trovava con i genitori e i fratelli in una spiaggetta sul corso d’acqua, nella frazione di San Giorgio di Pederobba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net