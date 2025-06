Bambina di 8 anni muore annegata nella piscina di un parco acquatico | Forse un malore mentre giocava

Tragedia nel cuore di Rende: una bambina di soli otto anni ha perso la vita annegando nella piscina del Parco Acquatico «Santa Chiara». Un momento di gioia e gioco che si è trasformato in un dramma, lasciando tutti sgomenti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questa terribile fatalità, ma intanto il dolore si diffonde tra familiari e comunità. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione e prevenzione in luoghi di svago come questi.

Una bimba di otto anni è morta annegata all'interno della piscina del Parco acquatico «Santa Chiara» di Rende (Cosenza). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma.

