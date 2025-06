Bambina di 8 anni muore annegata nella piscina di un parco acquatico | Forse un malore mentre giocava Simona Vanessa era originaria della Romania

Una tragedia sconvolge la Calabria: una bambina di 8 anni, Simona Vanessa, originaria della Romania, ha perso la vita annegando nella piscina del Parco acquatico «Santa Chiara» di Rende. Forze dell'ordine e soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. Una perdita drammatica che ci ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza e le misure di sicurezza nei luoghi di svago.

