Ballando con le Stelle Milly Carlucci pesca da Sanremo | primo concorrente Vip

L’attesa cresce per la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2025, e già si parla di un cast stellare che promette spettacolo e sorprese. Milly Carlucci non si ferma e inizia a svelare i primi nomi, tra cui spicca il primo concorrente VIP: Rosa Chemical. La curiosità si fa palpabile, mentre i fan attendono con trepidazione l’annuncio ufficiale. Chi sarà il prossimo a unirsi alle danza? Restate sintonizzati, perché la stagione sta per iniziare!

Chi prenderà parte a Ballando con le Stelle 2025? Milly Carlucci sta lavorando alla nuova edizione, che sta già attirando l'attenzione del pubblico fedele. C'è tanta curiosità in merito ai nomi che comporranno il cast Vip ed ecco il primo, ormai di fatto ufficiale. Rosa Chemical a Ballando con le Stelle 2025. Manca l'annuncio vero e proprio da parte della produzione, ma le conferme non mancano: Rosa Chemichal a Ballando con le Stelle 2025. Un'indiscrezione circolata giorni fa, ora confermata dal noto giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter lo indica come primo nome certo della 20esima edizione dello show condotto da Milly Carlucci.

