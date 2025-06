Ballando con le stelle Milly Carlucci accalappia un big di Sanremo | ecco chi è il primo vip nel cast

La nuova stagione di Ballando con le Stelle si apre con un colpo grosso: Milly Carlucci ha scelto un VIP di livello, proveniente dal mondo di Sanremo, che ha conquistato pubblico e critica in un’edizione memorabile del festival. Dopo settimane di trattative riservate, il primo concorrente ufficiale è pronto a svelare il suo talento sulla pista, promettendo spettacolo e emozioni ai fan del programma. Chi sarà questa star che farà tremare il dance floor?

La nuova stagione di Ballando con le Stelle si apre con un nome che fa già parlare: Milly Carlucci punta in alto scegliendo una star che ha lasciato il segno in un Festival di Sanremo molto rumoroso. Milly Carlucci rompe il silenzio sul cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle e lo fa con un nome che non passerà inosservato. Dopo settimane di incontri e trattative top secret, il primo concorrente ufficiale è un artista reduce da un Festival di Sanremo particolarmente chiacchierato: Rosa Chemical. Ad anticipare la notizia è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, confermando che le voci su Chiara Ferragni e Francesca Pascale erano infondate, mentre il debutto sulla pista è certo per lui: un personaggio divisivo, creativo e fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it