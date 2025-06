Ballabio le fiamme minacciano il bosco | distrutto un capanno

Ballabio, 29 giugno – un incendio improvviso ha devastato un capanno in via Capratecchio, minacciando il bosco circostante. Le fiamme, di notevole intensità, si sono propagate rapidamente, mettendo a rischio l'intera area naturale. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha garantito la sicurezza e iniziato le operazioni di spegnimento. La comunità si stringe attorno alla speranza che il patrimonio boschivo possa essere tutelato e restaurato al più presto.

