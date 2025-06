Balestrate nasce il Jazz & Pop Coast Festival | musica tra bosco e mare

e il pop – in un’atmosfera unica tra bosco e mare. Il Jazz & Pop Coast Festival promette di catturare i cuori degli appassionati, offrendo una vibrante esperienza musicale che unisce emozioni e talento in un contesto mozzafiato. Una manifestazione imperdibile che trasformerà Balestrate in un palcoscenico di cultura e melodia, lasciando un’impronta indelebile nel panorama musicale locale e non solo.

Nasce a Balestrate una nuova rassegna musicale che promette di lasciare il segno: si tratta del Jazz & Pop Coast Festival, organizzato dall'Associazione Culturale Filippo Evola in collaborazione con il Comune di Balestrate. Un evento pensato per fondere due linguaggi musicali universali – il jazz.

Jazz & Pop Coast Festival a Balestrate: da Mario Rosini a Nino Buonocore, musica sulla scalinata della Pineta - Jazz e Pop, in un’atmosfera unica tra musica, emozioni e panorami mozzafiato. Dal 4 al 20 luglio, Balestrate si trasforma nella capitale delle note grazie al Jazz & Pop Coast Festival, un evento imperdibile che vede protagonisti nomi illustri come Mario Rosini e Nino Buonocore.

