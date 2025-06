Balbuzie fuori dal tabù | Fabrizio Bottacchiari racconta Le avventure di Teo

Immaginate un bambino con la balbuzie, immerso nella semplicità di una classe o nel piacere di una pizza. Queste sfide quotidiane nascondono spesso difficoltà invisibili e profonde. Fabrizio Bottacchiari, con il suo racconto di Teo, ci guida oltre gli stereotipi, mostrando come le avventure di chi affronta la balbuzie possano trasformarsi in forza e orgoglio. Perché ogni ostacolo può diventare un’opportunità di crescita e speranza.

Fiumicino, 28 giugno 2025- Mettiamo un bambino balbuziente in una classe. Ma pensiamolo anche ad ordinare una pizza, o un gelato. Pensiamolo, come ci piace, in ogni contesto quotidiano. Ecco, le difficoltà sperimentate da un bambino nell’apparenza banale del quotidiano possono essere enormi e, spesso, taciute. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Bottacchiari che di quell’iniziale ostacolo ha fatto peculiarità e forza. Per raccontare la sua storia e aiutare altri ha costruito un progetto. Ed è per questo motivo che “Le avventure di Teo” non è solo una collana di libri, ma un percorso di accompagnamento verso la consapevolezza rivolto a bambini, insegnanti e genitori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it