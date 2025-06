Bagni nel Brenta | Che la tragedia del Piave illumini le coscienze

Bagni nel Brenta: che la tragedia del Piave illumini le coscienze. La tragica perdita di una bambina di 9 anni, avvenuta ieri 29 giugno sul Piave in provincia di Treviso, scuote profondamente la comunità e richiama l’attenzione sulla sicurezza e la prevenzione. Luciano Sandonà, consigliere regionale, da tempo si batte per sensibilizzare la collettività sui rischi legati alle attività acquatiche, affinché episodi come questo non si ripetano mai più.

La tragedia che si è consumata ieri 29 giugno sul Piave in provincia di Treviso e che ha provocato la morte per annegamento di una bambina macedone di 9 anni, ha fatto sobbalzare dalla sedia il consigliere regionale Luciano Sandonà che da tempo si batte per sensibilizzare la collettività sui. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: tragedia - piave - bagni - brenta

Tragedia sul lavoro a San Biagio di Callalta: morto operaio di 63 anni di origine macedone residente a Zenson di Piave - Una grave tragedia sul lavoro si è verificata a San Biagio di Callalta, dove un operaio di 63 anni di origini macedone, residente a Zenson di Piave, ha perso la vita in un incidente avvenuto presso la Work Metal.

? Un bagno nel Piave finito in tragedia oggi pomeriggio alle 17:45 sulle rive del Piave a Fagarè di San Biagio di Callalta. Due ragazzi che si sono tuffati nel fiume non sono più riemersi. Uno di loro, un 21enne, è stato trovato morto sotto il ponte ferrovi Vai su Facebook

«Che la tragedia del Piave illumini le coscienze»; «Che la tragedia del Piave illumini le coscienze»; Bagni nei fiumi, i carabinieri di Cittadella pattugliano le spiagge del Brenta.

Bagni nel Brenta: «Che la tragedia del Piave illumini le coscienze» - In provincia di Treviso ieri 29 giugno una bambina di 9 anni è morta annegata facendo il bagno nel fiume. Scrive padovaoggi.it

Bambina di dieci anni. Annega nel Piave davanti ai genitori - Un’altra tragedia si è verificata lungo il tratto pianeggiante del fiume in provincia di Treviso, che in queste caldissime giornate stive attir ... Secondo quotidiano.net