Bagnatica un mese dopo l’esplosione | per gli sfollati raccolti oltre 100 mila euro

Bagnatica. A più di un mese dall’ esplosione che ha colpito la palazzina C di via Isolabella, le iniziative di solidarietà non si fermano. Il mese di luglio si apre con due appuntamenti importanti, entrambi dedicati alla raccolta fondi per le famiglie colpite da questo tragico evento che nel frattempo ha superato i 100 mila euro. Nel frattempo, la Parrocchia di Bagnatica, quella di Cassinone e il Comune stanno lavorando in sinergia attraverso il Tavolo Emergenza per la gestione del fondo di solidarietà dedicato alle famiglie coinvolte. Lunedì 23 giugno, il tavolo si è riunito in municipio a Bagnatica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it