Bagnante uccisa da una ruspa a Cervia arrestato l’uomo alla guida | era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Una tragedia sconvolgente ha scosso Cervia: una donna è stata uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole in spiaggia, e ora l’uomo alla guida, trovato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stato arrestato. Lerry Gnoli, 54 anni, è accusato di omicidio colposo e altre gravi ipotesi. La comunità si interroga sulle cause e le responsabilità di questa drammatica vicenda.

Il 24 maggio scorso una donna fu travolta e uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole in spiaggia, sabato scorso i carabinieri, insieme ai militari della Guardia Costiera di Cervia, hanno arrestato Lerry Gnoli – che era stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo – in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Ravenna. Al 54enne vengono contestate anche violazioni in materia di lavoro perché attorno alle 10.30 del 24 maggio scorso, un sabato, sotto l’azione di sostanze stupefacenti, mentre spianava con una ruspa le dune nel tratto di arenile antistante le colonie di Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate, aveva travolto e ucciso una bagnante, la 66enne di Vicenza Elisa Spadavecchia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bagnante uccisa da una ruspa a Cervia, arrestato l’uomo alla guida: era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Uccisa dalla ruspa, Lerry Gnoli ammette: “Ho preso cocaina, ma giorni prima” - Una tragedia che scuote Ravenna e riaccende il dibattito sull'uso di sostanze stupefacenti. Lerry Gnoli, 54 anni, ammette di aver fatto uso di cocaina giorni prima dell'incidente fatale.

Lerry Gnoli è risultato positivo alla cocaina. Lo stabilisce l'esito dagli esami tossicologi sull'uomo che ha travolto e ucciso con la ruspa Elisa Spadavecchia mentre la 66enne prendeva il sole sulla battigia a Pinarella di Cervia (Ravenna), dove si trovava in vaca

