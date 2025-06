Baggio | Avrei giocato nel Boca sentivo i loro cori in macchina Il calcio argentino è purezza Athletic

Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano, rivela in un'intervista a The Athletic i momenti più significativi della sua carriera, tra ricordi di Boca Juniors e incontri con campioni come Messi. Con umiltà, racconta come il suo obiettivo fosse sempre stato intrattenere e ispirare i tifosi, non la fama o i soldi. La sua passione e dedizione al gioco emergono forte, dimostrando che il vero valore dello sport risiede nella capacità di emozionare e unire le persone.

Roberto Baggio racconta sprazzi della sua carriera in un’intervista a The Athletic, commentando anche l’incontro con Leo Messi avvenuto pochi giorni fa a Miami. Baggio: «Il Mondiale 1994 negli Usa fu condizionato dal caldo. Non mi vedo come un mito del calcio». Quando Baggio ha giocato, lo ha fatto per una ragione: non per i soldi o la fama: «Per intrattenere la gente. Questo è quello per cui ho vissuto. Era il mio sogno. Volevo la gente si divertisse. Questa era la mia mentalità, fino al ritiro». Ha regalato a Messi la maglia del Mondiale 1994: «Quando l’ha vista, si è emozionato. L’ha accarezzata e piegata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Baggio: «Avrei giocato nel Boca, sentivo i loro cori in macchina. Il calcio argentino è purezza» (Athletic)

