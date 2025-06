Badanti e colf calano i contratti regolari Cresce il sommerso famiglie da aiutare

Mentre i contratti regolari di badanti e colf in Bergamasca calano del 5,9% nel 2024, aumentano gli anziani bisognosi di assistenza, crescendo così il sommerso e le famiglie in difficoltà. I dati INPS evidenziano questa tendenza preoccupante, mentre Assindatcolf chiede un sostegno concreto da parte dello Stato. È fondamentale intervenire per garantire un lavoro dignitoso e una cura adeguata alle fasce più vulnerabili della popolazione.

I DATI INPS. Nel 2024 in Bergamasca registrati 10.800 lavoratori domestici, con una diminuzione del 5,9% sul 2023. Assindatcolf: «Ma aumentano gli anziani e i bisogni di assistenza: lo Stato sostenga in concreto il lavoro di cura». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Badanti e colf, calano i contratti regolari. «Cresce il sommerso, famiglie da aiutare»

