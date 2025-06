Azpilicueta Juventus è lui il nome nuovo d’esperienza su cui i bianconeri potrebbero contare per rinforzare il pacchetto arretrato Tutti i dettagli e la concorrenza sullo spagnolo

La Juventus accelera sul mercato per rinforzare la difesa e punta deciso su Cesar Azpilicueta, il veterano spagnolo che potrebbe diventare il nuovo baluardo dei bianconeri. Con l’emergenza infortuni e la coperta ormai corta, i dirigenti cercano un elemento di esperienza e affidabilità . Ma non sarà facile: tra concorrenza agguerrita e dettagli di mercato ancora da definire, il sì di Azpilicueta potrebbe rappresentare il colpo strategico per la Signora.

Azpilicueta Juventus, i bianconeri puntano sull’esperto difensore spagnolo per rafforzare il proprio reparto! Tutti i dettagli e la concorrenza. La Juventus ha necessitĂ di far fronte all’emergenza difesa, acuitasi con l’ infortunio occorso a Nicolò Savona. La coperta è diventata improvvisamente un po’ corta ed è proprio sfruttando questo “pertugio” che potrebbe inserirsi Cesar Azpilicueta. Dopo aver lasciato l’ Atletico Madrid a parametro zero, l’esperto difensore spagnolo è diventato un’idea concreta per i bianconeri. Tuttavia, mettere le mani sull’iberico non sarĂ facile: i colloqui, giĂ avvenuti con alcuni intermediari, dovranno essere intensificati, se c’è la reale intenzione di abbattere il muro della concorrenza di club de La Liga e della MLS. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Azpilicueta Juventus, è lui il nome nuovo d’esperienza su cui i bianconeri potrebbero contare per rinforzare il pacchetto arretrato. Tutti i dettagli e la concorrenza sullo spagnolo

In questa notizia si parla di: juventus - bianconeri - azpilicueta - nome

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterĂ sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo giĂ Jeep e Visit Detroit - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

Diretta Juve-Chelsea ore 21: formazioni ufficiali e come vederla in tv e in streaming; Calciomercato ultime notizie oggi: La Juve prepara l'offerta per Milinkovic e chiude per Weah. Roma, si tratta; Roma, che tris!| Ogbonna, Destro e Van der Wiel.

Juventus asfaltata dal Manchester City, Criscitiello: "L'allenatore perfetto per i bianconeri ha un nome e cognome" - Ai microfoni di Sportitalia il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha commentato la brutta sconfitta dei bianconeri contro il City. Da msn.com

Nome a sorpresa per la Juventus: blitz in Premier League - La Juventus non si ferma sul calciomercato e prepara un inaspettato colpo dalla Premier League: nome a sorpresa per i bianconeri. Lo riporta calciomercato.it