Avv Visone | Contratti da 8 anni? Dalle clausole rescissorie agli ammortamenti cosa cambia davvero | ESCLUSIVO

Dopo 40 anni, il calcio italiano si prepara a una vera rivoluzione contrattuale. L’avvocato Visone, in esclusiva ai nostri microfoni, svela cosa cambia davvero sui contratti da 8 anni, clausole rescissorie e ammortamenti, offrendo uno sguardo dettagliato sulle novità che plasmano il futuro del campionato nazionale. Un approfondimento imprescindibile per club, calciatori e appassionati: scopriamo insieme come queste trasformazioni influenzeranno il mondo del calcio.

L’avvocato, intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, ha spiegato nel dettaglio le reali novità sul nuovo regolamento che coinvolgerà il campionato italiano Avv. Visone: “Contratti da 8 anni? Dalle clausole rescissorie agli ammortamenti, cosa cambia davvero” (Calciomercato.it) Dopo 40 anni, cambia il regolamento in Italia, in materia di contratti. Una rivoluzione storica, che vedrà un nuovo limite sugli accordi tra società e calciatori, che potranno legarsi a un club attraverso contratti dalla durata massima di 8 anni. Per Calciomercato.it è intervenuto in esclusiva l’avvocato Vincenzo Visone, che ha sviscerato il tema in ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Avv. Visone: “Contratti da 8 anni? Dalle clausole rescissorie agli ammortamenti, cosa cambia davvero” | ESCLUSIVO

In questa notizia si parla di: visone - contratti - anni - clausole

Avv. Visone: Contratti da 8 anni? Dalle clausole rescissorie agli ammortamenti, cosa cambia davvero | ESCLUSIVO.

Contratti fino a 8 anni per i calciatori a tutela dei club (ma senza vantaggi contabili) - Il Decreto Sport introduce la facoltà di stipulare contratti della durata massima di otto anni, ma resta il limite Uefa di cinque agli ammortamenti ... Lo riporta ilsole24ore.com

Clausole non concorrenza eliminate da contratti?/ Antitrust USA: "Limitano i salari" - IlSussidiario.net - La proposta dell'Antitrust americana: "Sopprimono la retribuzione" Iscriviti alla Newsletter ... Da ilsussidiario.net