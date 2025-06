Aversa tre i feriti nell’incidente in cui è morto Giuseppe | grave l’amico Emilio

Un tragico incidente ha scosso Aversa, lasciando tre feriti e un bilancio drammatico di una vittima, Giuseppe. L’amico Emilio si trova in gravi condizioni, mentre il conducente della Fiat 500 è stato denunciato per omicidio stradale come atto dovuto. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause di questa tragedia e fare luce su quanto accaduto. La comunità è sconvolta e attende risposte concrete.

Il conducente della Fiat 500 denunciato per omicidio stradale come atto dovuto. Disposta autopsia sul corpo della vittima

