Avellino la coalizione Per Avellino prende le distanze | La responsabilità di non scendere a patti

Avellino si prepara a una svolta importante: la coalizione "Per Avellino", composta da Sinistra Italiana, SiPuò e Controvento, ha scelto di prendere le distanze e sottolineare la propria autonomia con un messaggio chiaro e deciso. Durante l’assemblea pubblica al Circolo della Stampa, si è discusso della crisi politica attuale, evidenziando come la responsabilità di non scendere a patti possa rappresentare un momento di riflessione e rinnovamento per la città.

AVELLINO – “La responsabilità di non scendere a patti” è il titolo scelto dalla coalizione “Per Avellino” – formata da Sinistra Italiana, SiPuò e Controvento – per l’assemblea pubblica che si è svolta oggi presso il Circolo della Stampa di Avellino. Tema centrale dell’incontro: la crisi politica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

