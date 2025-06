Avellino giovane accusato di evasione e maltrattamenti resta in carcere

Un giovane di appena 22 anni, già arrestato per evasione, si trova ora dietro le sbarre anche per presunti maltrattamenti, aggravando la sua posizione. La sua vicenda scuote la comunità di Avellino, e il suo destino rimane appeso a un filo, mentre si attendono sviluppi e chiarimenti su questa serie di gravissimi episodi. La cronaca non smette di sorprendere, ricordandoci quanto siano delicate le sfide della giustizia e della tutela dei più vulnerabili.

AVELLINO – Resta in carcere il ventiduenne arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Avellino per evasione. Sul giovane grava una nuova misura cautelare, emessa nel frattempo per presunti maltrattamenti nei confronti della compagna. I fatti sono avvenuti mentre l’indagato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - giovane - evasione - maltrattamenti

