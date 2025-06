Avanti un Altro perde il suo Bonus? Daniel Nilsson arrestato per aggressione alla compagna

L’ultima puntata di "Avanti un altro" si tinge di ombre: Daniel Nilsson, il noto Bonus del quiz condotto da Bonolis e Laurenti, è stato arrestato per aggressione alla compagna. Un episodio che potrebbe segnare non solo la sua carriera, ma anche il suo futuro legale. Oggi si attende l’udienza al tribunale di Aosta, dove si deciderà il destino di questa popolare figura televisiva. La vicenda sta scuotendo il mondo dello spettacolo e i fan sono in attesa di sviluppi.

Il modello è stato arrestato dopo un litigio sfociato in violenza contro la fidanzata. Oggi l'udienza al tribunale di Aosta che deciderà le sorti legali e forse anche professionali del volto dello show di Canale 5. Brutte notizie per Daniel Nilsson, il celebre Bonus del programma Avanti un Altro. Il modello e volto amatissimo del quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, come riportato dal Corriere della sera e dal sito La primalinea, è finito al centro di una vicenda giudiziaria che rischia di compromettere seriamente la sua carriera in Italia. La lite con la compagna degenera e scattano le manette Sabato 28 giugno, Nilsson si trovava in una struttura a Breuil-Cervinia quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un violento litigio con la compagna - la figlia dell'ambasciatore italiano a San Marino, Fabrizio . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avanti un Altro perde il suo Bonus? Daniel Nilsson arrestato per aggressione alla compagna

In questa notizia si parla di: avanti - altro - bonus - daniel

Città della salute, "Sì" dalla commissione: un altro passo avanti per il nuovo ospedale - La realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara fa un significativo passo avanti.

#AvantiunAltro, arrestato il Bonus Daniel Nilsson: le gravi accuse “Non sarebbe stata la prima volta”, riporta una testimonianza Vai su X

Daniel Nilsson, modello e Bonus di Avanti un altro, è stato arrestato ? Vai su Facebook

Daniel Nilsson, arrestato il Bonus di Avanti un Altro: maltrattamenti alla fidanzata durante una vacanza a Cer; Arrestato Daniel Nilsson, il Bonus di Avanti un altro; Arrestato Daniel Nilsson, il Bonus di Avanti Un Altro in manette per un'accusa gravissima.

Arrestato il "Bonus" di Avanti un Altro: Daniel Nilsson accusato di maltrattamenti alla fidanzata - È finito in manette Daniel Nilsson, 45 anni, noto al pubblico italiano come il "Bonus" del quiz televisivo Avanti un Altro, ... Riporta msn.com

Avanti un Altro sotto choc, Daniel Nilsson arrestato: gravi accuse per il 'Bonus' di Paolo Bonolis - Il modello svedese, noto per il ruolo di Bonus nel programma di Paolo Bonolis, è stato fermato a Cervinia dopo un presunto episodio di violenza domestica ... Secondo libero.it